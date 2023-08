Fukushima | in corso rilascio di acqua radioattiva nell' oceano Pacifico

(Di giovedì 24 agosto 2023) È iniziato alle 13 ora locale (le 6 in Italia) lo scaricodelle acque radioattive trattate contenutee cisterne della centrale nucleare di. L’operazione segue l’annuncio del governo di Tokyo fatto ad inizio settimana, nonostante le proteste dei Paesi vicini per le possibili conseguenze sull'ambiente , e dei pescatori locali preoccupati per la reputazione dei loro prodotti....

