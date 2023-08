Fukushima | in corso il rilascio dell’acqua radioattiva nell’oceano Dura reazione della Cina | «Atto egoista e irresponsabile»

(Di giovedì 24 agosto 2023) È iniziato, come preannunciato, alle 13 ora locale (le 6:00 in Italia) lo scaricodelle acque radioattive trattate contenute nelle cisternecentrale nucleare di. L’operazione segue l’annuncio del governo di Tokyo fad inizio settimana, nonostante le proteste dei Paesi vicini per le possibili conseguenze sull’ambiente, e dei pescatori locali preoccupati per la reputazione dei loro prodotti. Come avviene ildelle acque radioattive Oltre mille serbatoi distribuiti presso il sito dell’impianto nucleare colpito dal triplice disastro del marzo 2011, attualmente contengono circa 1,34 milioni di tonnellate di acqua trattata, e si prevede arriveranno alla loro capacità massima già nel 2024. Data la condizione di pienezza il gestore...

