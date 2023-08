Fukushima | il Giappone avvia il rilascio di acqua radioattiva nell’Oceano Cina | “Irresponsabile” Seul | “Dati trasparenti”

(Di giovedì 24 agosto 2023) È iniziato alle 13 ora locale, le 6:00 in Italia, l’annunciato scaricodelle acque radioattive trattate contenute nelle cisterne della centrale nucleare di. Il governo di Tokyo è andato avanti nonostante le proteste dei Paesi vicini per le possibili conseguenze sull’ambiente e dei pescatori locali preoccupati per la reputazione dei loro prodotti. Laè tornata a criticare con durezza ildefinendo la mossa “estremamente egoista e“, bloccando l’import di prodotti alimentari da 10 prefetturesi e introducendo test sulle radiazioni su larga scala per i prodotti ittici nipponici. Il premier sudcoreano Han Duck-soo ha invitato ila divulgare “in modo trasparente” le informazioni sullo scarico nei prossimi 30 ...

Ilha fatto sapere di aver azionato le pompe della centrale nucleare diper cominciare il riversamento in mare dell' acqua contaminata dell'impianto. L'operazione è iniziata alle 13 ...approfondimento, acqua contaminata diverrà dispersa in mare Lo sversamento Gli oltre 1.000 serbatoi distribuiti presso il sito dell'impianto nucleare colpito dal triplice disastro ..."Lo smaltimento dell'acqua contaminata dal nucleare diè una questione importante per la sicurezza nucleare. Il suo impatto va oltre i confini dele la questione non è affatto una ...

Fukushima, al via lo sversamento di acqua radioattiva nel Pacifico | Cina: "Giappone egoista e irresponsabile" TGCOM

Rilasciato il primo lotto di acqua radioattiva trattata nell'Oceano Pacifico. Si tratta dell'acqua contaminata utilizzata per raffreddare i reattori ...Home Adn Kronos Fukushima, al via rilascio acqua radioattiva in mare. Pechino: “Atto irresponsabile” ...