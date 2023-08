Fukushima | al via rilascio acqua radioattiva in mare Pechino | “Atto irresponsabile”

(Di giovedì 24 agosto 2023) (Adnkronos) – Al via oggi ilnell'Oceano Pacifico dell'refluadell'impianto nucleare disottoposte a trattamento. La decisione del Giappone è "unestremamente egoista ein spregio all'interesse pubblico globale", ha detto il ministero degli Esteri cinese. Il governo cinese adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare la sicurezza alimentare e la salute della popolazione, ha aggiuntoin una nota, ribadendo la sua ferma opposizione all'"illecito" di Tokio. "Lo smaltimento dell'contaminata dal nucleare diè una questione importante per la sicurezza nucleare. Il suo impva oltre i confini del Giappone e la ...

Lo smaltimento dell'acqua contaminata dal nucleare di Fukushima è una questione importante per la sicurezza nucleare. Il suo impatto va oltre i confini del Giappone e la questione non è affatto una questione privata del Giappone. La complessa operazione ha avuto il via libera dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA).

The operator of the tsunami-wrecked Fukushima Daiichi nuclear power plant says it has begun releasing a first batch of treated radioactive water into the Pacific Ocean.