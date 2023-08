Fukushima | al via rilascio acqua radioattiva in mare Pechino | “Atto irresponsabile”

Aloggi il rilascio nell'Oceano Pacifico dell'acqua reflua radioattiva dell'impianto nucleare disottoposte a trattamento. La decisione del Giappone è "un atto estremamente egoista e ......delle acque radioattive trattate contenute nelle cisterne della centrale nucleare di. L'... La complessa operazione ha avuto illibera dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (..., il Giappone commemora il decimo anniversario 23/08/23 Fotogallery - Naufraga alle Bahamas: si salva scrivendo 'SOS' sulla sabbia 23/08/23 Fotogallery - Pakistan, evacuate 100mila persone ...

Engineers at the crippled Fukushima nuclear plant were due to start releasing wastewater on Thursday in an operation that Japan insists is safe but which has angered China and caused unease elsewhere.MeteoWeb Sono oltre 123mila i chili di pesce importati dal Giappone in un anno, meno dello 0,02% sul totale dei prodotti ittici che arrivano in Italia da tutto il mondo. E’ quanto emerge dall’analisi ...