Fukushima | al via lo sversamento di acqua radioattiva nel Pacifico

, il Giappone commemora il decimo anniversario 23/08/23 Fotogallery - Naufraga alle Bahamas: si salva scrivendo 'SOS' sulla sabbia 23/08/23 Fotogallery - Pakistan, evacuate 100mila persone ...Il gestore dell'impianto nucleare giapponese diha iniziato il rilascio dell'acqua contaminata utilizzata per raffreddare i reattori ... La complessa operazione ha avuto illibera dall'...All'Aiea, che ha dato a luglio illibera all'operazione, la delegazione cinese "ha fatto ...teorico sviluppato dalla Tsinghua University sulla contaminazione nucleare dell'acqua di, ...

Fukushima, al via lo sversamento dell’acqua radioattiva nel Pacifico la Repubblica

Japan began releasing wastewater from the stricken Fukushima-Daiichi nuclear plant into the Pacific ... that it would release at most around 500,000 litres per day into the sea via a pipe one ...The contentious decision was made at a ministerial meeting on Tuesday morning because a sizable volume of water has accumulated at the site since the nuclear disaster in 2011, which was brought on by ...