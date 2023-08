Fukushima | al via lo sversamento dell’acqua radioattiva nel Pacifico

(Di giovedì 24 agosto 2023) Alle ore 6 (italiane) di questa mattina il gestore dell’impianto nucleare giapponese diha iniziato il rilasciocontaminata utilizzata per raffreddare i reattori danneggiati nel marzo del 2011. Circa 1,34 milioni di metri cubi di acqua, equivalenti a 540 piscine olimpioniche, sono stati raccolti nelle cisterne, utilizzate per raffreddare ciò che resta dei reattori ancora altamente radioattivi, e che si sono mescolate successivamente con acque sotterranee e piogge. La complessa operazione ha avuto il via libera dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) – e la stessa ha confermato la presenza di personale specializzato durante tutte le operazioni. “È un passo importante per lo smantellamento del sito, ancora altamente pericoloso, 12 anni dopo uno dei peggiori incidenti nucleari del mondo”, ha dichiarato ...

Aloggi il rilascio nell'Oceano Pacifico dell'acqua reflua radioattiva dell'impianto nucleare disottoposte a trattamento. La decisione del Giappone è "un atto estremamente egoista e ......delle acque radioattive trattate contenute nelle cisterne della centrale nucleare di. L'... La complessa operazione ha avuto illibera dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (...

MeteoWeb La Tokyo Electric Power (Tepco) che gestisce la centrale nucleare di Fukushima Daiichi, danneggiata dallo tsunami nel 2011, nel nord-est del Giappone, ha annunciato di aver iniziato gli ultim ...The tsunami-wrecked Fukushima Daiichi nuclear power plant 's operator says it began releasing its first batch of treated radioactive water into the Pacific Ocean on Thursday — a controversial step tha ...