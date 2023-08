Fukushima | acqua radioattiva in mare | Le conseguenze per la salute

(Di giovedì 24 agosto 2023) Sono iniziate le operazioni di riversamento nell'Oceano Pacifico dell'contenuta nelle cisterne della centrale nucleare di, devastata dal terremoto e dal successivo tsunami del 2011. Da allora, l'– sia quella che filtra dalle falde acquifere sia quella utilizzata per raffreddare i reattori – si è accumulata nel sito. La TEPCO (Tokyo Electric Power Company) e il governo giapponese affermano che le massicce quantità dihanno ostacolato il difficile compito di rimuovere i mortali detriti tossici fusi dai reattori. La decisione ha provocato l'ira di Cina e Hong Kong. Pechino accusa il governo nipponico di commettere un "atto sbagliato, irrazionale e non necessario". Ma secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica il rilascio ...

In 17 giorni saranno riversati nell'oceano 7.800 metri cubi d'acqua contenente sostanze radioattive che non potevano essere filtrate ...TOKIO Il Giappone ha iniziato a rilasciare nel Pacifico l’acqua contaminata proveniente dalla centrale nucleare di Fukushima, dopo averla trattata per rimuovere la maggior parte delle scorie radioatti ...