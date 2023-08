Francia | Deschamps | “Pogba deve ritrovare i suoi mezzi | Mbappé è carico per i prossimi impegni”

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 agosto 2023) Didier, ct della, ha parlato all’Equipe in vista degli imminentidi qualificazione agli Europei, facendo il punto della situazione su alcuni giocatori: “è reduce da un anno complicato e le sue condizioni fisiche sono indecifrabili. Ha dei tempi di ripresa che non si possono definire poichéallenarsi, giocare e vedere se il suo corpo resiste. Potenzialmente è ancora tra i possibili convocati, ma ha bisogno di. Parliamo spesso, ma lo voglio in squadra solamente se è davvero lui. Sono sicuro che possa farcela, ha sia la testa che le capacità“. Nessun dubbio invece su Kylian: “L’avrei convocato anche se fosse rimasto fuori rosa al Psg. Avremmo cercato qualche soluzione per ...