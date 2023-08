FOTO – Calhanoglu sceglie il suo nuovo ‘fratello’ all’Inter | che coppia!

Leggi su inter-news

(Di giovedì 24 agosto 2023)ha scelto il suo. Il turco, grande amico di Gosens trasferitosi all’Union Berlin, attraverso le sue Instagram Stories dimostra di aver già instaurato un ottimo rapporto con uno degli ultimi arrivati NUOVA COPPIA – Hakanè certamente uno dei calciatori dell’Inter più socievoli e accoglienti, come dimostrano i rapporti che riesce a instaurare. Dopo aver perso ilRobin Gosens, volato in Bundesliga, il turco ha scelto il suofratello nerazzurro e si tratta di Marko Arnautovic. Il centrocampista ex Milan e il neo numero 8 interista sono già molto legati come dimostra lo scatto dello stesso, postato nelle Instagram Stories: “Mio fratello”, scrive in lingua turca. In casa Inter i ...