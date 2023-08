Foti FdI conferma | “Gli aiuti alle famiglie tra le priorità della manovra Su Vannacci…”

Leggi su notizie

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tommaso, capogruppo di FdI alla Camera, in un’intervista ad ‘Avvenire’che il governo è pronto a scendere in campo per aiutare le. Dopo la pausa estiva, i lavori del governo (e parlamentari ndr) riprenderanno con diversi obiettivi da raggiungere. Uno di questi è sicuramente quello di chiudere il prima possibile la partita sulla. Intervistato da Avvenire, Tommaso, capogruppo di FdI alla Camera, ha assicurato che nella Legge di bilancio ci sarannoper le. Tommasointervistato da ‘Avvenire’ – Notizie.com – © Ansa“In questo momento sono i nuclei familiari ad attraversare una situazione di difficoltà – ha ribadito– e noi abbiamo il dovere di intervenire per almeno ammortizzare il ...