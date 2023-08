Foti al Meeting di Rimini | «Elezione diretta del capo del governo per raggiungere l’obiettivo»

(Di giovedì 24 agosto 2023) «Quando parliamo di riforme istituzionali, dovremmo tutti chiederci se dobbiamo spogliarci dai simboli di partito e delle spillette che portiamo sulla giacca oppure se devono prevalere le idee che sono state coltivate negli anni. In questo secondo caso, noi di FdI dovremmo dire “o presidenzialismo o morte” essendo una forza politica che ha sempre ritenuto l’deldello Stato la riforma costituzionale per eccellenza». È quanto afferma Tommasogruppo Fdi alla Camera dei deputati, aldial: trovare un punto condiviso con l’opposizione «Ma – aggiunge – se si vuole trovare un tavolo di confronto con l’opposizione, penso che sarà difficile per molti sfuggire dal tema ...

Lo assicura il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Tommaso, a chi gli chiedeva un ... Il capogruppo di FdI a Montecitorio ne ha parlato nel corso di un punto stampa alCl di Rimini:...... Nazario Pagano (foto), sarà ospite della 44esima edizione deldi Rimini che ruota attorno ... Maria Elena Boschi, Tommaso, Maurizio Lupi e Stefano Patuanelli - verrà introdotto dal ...... in visita istituzionale oggi a San Marino prima di fare tappa aldi Rimin i. Matteo ... aumentando lo stipendio dei lavoratori", spiega Tommaso, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia.

Foti al Meeting di Rimini: «Elezione diretta del capo del governo per ... Secolo d'Italia

"Se invece, come io ritengo abbia osservato giustamente Pagano" di Forza Italia "si vuole trovare un tavolo di confronto con l'opposizione penso - ha aggiunto ..."Penso che per l'eventuale deducibilità - ha aggiunto Foti - sia importante fissarne il livello e vedere in relazione alle aspettative di entrata" come ...