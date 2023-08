Formula 1 | arriva la grande conferma | tifosi a bocca aperta

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 24 agosto 2023) Finalmente svelato il mistero della Red Bull, le prime indiscrezioni sono statete, era tutto vero! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In questo mondiale 2023 si è fatto tanto parlare intorno alla Red Bull, la vettura di questa stagione sembra infatti essere una spanna, ed anche di più, sopra tutte le altre, almeno Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.