Formazioni ufficiali Rapid Vienna-Fiorentina | le scelte

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ledimatch valido per i preliminari di Conference League: ledegli allenatori Ecco gli schieramentidi, match valido per i preliminari di Conference League.(4-3-3): Hedl; Schick, Hofmann, Querfeld, Auer; Oswald, Kerschbaum, Sattlberger; Seidl, Burgstaller, Grull.Allenatore: Barisic.(4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.Allenatore: Italiano.

