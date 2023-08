(Di giovedì 24 agosto 2023) Il 6 ottobre arriverà nei cinema americani ilFoe, con star, e online è stato condiviso il primo. Garth Davis ha direttonelFoe, ambientato in un futuro distopico, e ildelanticipa le prime sequenze del progetto, in arrivo nelle sale americane il 6 ottobre. Nel video viene introdotta la coppia al centro della trama e il loro stile di vita in un'area isolata. La serenità dei due giovani viene però spezzata da una proposta che cambia la loro vita per sempre, causando tensioni e dubbi. I dettagli delIlFoe è tratto dall'omonimo romanzo ...

... stiamo parlando di qualche ora in cui i candidati all'Oscar Paul Mescal eRonan si cimentano in un thriller psicologico preveggente. Adattato da Davis in collaborazione con Reid,(in ...... ovveroRonan e Timothèe Chalamet . Come ormai noto, i due attori hanno dovuto declinare l'...di poter vedere nuovamente all'opera Timothèe Chalamet e Saorsie Ronan - attesa anche in, con ...Ronan e Paul Mescal nelle prime immagini di, l'adattamento del romanzo omonimo di Iain ...

Foe: Saoirse Ronan e Paul Mescal nel trailer del film sci-fi Movieplayer

Il 6 ottobre arriverà nei cinema americani il film Foe, con star Saoirse Ronan e Paul Mescal, e online è stato condiviso il primo trailer.Saoirse Ronan racconta che sapeva che Paul Mescal era un attore di talento da quando lo vide recitare in una pubblicità di salsicce.