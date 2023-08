(Di giovedì 24 agosto 2023) E’ statoieri dai carabinieri, in seguito ad un’ordinanza di custodia cautelare, il 26enne accusato di aver violentato una giovane nel bagno di unnel centro storico di. I fatti risalgono allo scorso 18 giugno e sarebbero avvenuti in una discoteca di via dei Benci, quartiere Santa Croce. Ad anticipare la notizia dell’arresto è il quotidiano La Nazione che spiega che la vittima, giovane straniera, sarebbe arrivata nelcon un amico dal quale si sarebbe poi separata per un litigio. L’aggressore l’avrebbe dopo poco avvicinata, spingendola nella toilette e abusando di lei nonostante le persone in coda fuori. Lasarebbe stata poi soccorsa da una turista inglese che l’avrebbe anche accompagnata in ospedale dove la violenza sarebbe stata riscontrata dai medici. ...

Firenze, ragazza violentata in un locale. Arrestato lo stupratore

