Firenze | ragazza australiana violentata nel bagno di un locale | trovata sanguinante da un’altra giovane in fila Arrestato 26enne

(Di giovedì 24 agosto 2023) Un “fatto di estrema gravità”, dal quale neanche “la possibilità concreta di essere scoperto” lo ha dissuaso. Queste le parole contenute nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla gip Angela Fantechi nei confronti di undi origini nigeriane accusato di violenza sessuale. La vittima è unaimpiegata comealla pari a, dove è avvenuto l’abuso. I fatti risalgono alla notte del 18 giugno: laera stata in alcuni locali in zona Santa Croce insieme a un amico, con il quale si erano poi fermati in una discoteca di via de’ Benci. I due giovani avevano poi discusso e si erano separati. È in quel lasso di tempo che laconosce il suo presunto carnefice. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, lui la ...

Il tribunale diha assolto due giovani dall'accusa di stupro di gruppo poiché non in grado ... Non erano capaci di valutare il rifiuto da parte della, ma ne avrebbero presunto il ...Gli appassionati sono rimasti nuovamente incantati dagli scatti pubblicati dallanativa di ... Bouchard ha subìto un piccolo stop anel mese di maggio durante il match contro l'altra ...Quell'anomalo avviso della gita a, e soprattutto la mente andò alla notizia del ferimento ... E poi un particolare molto strano per unadi quell'età, al mignolo destro indossava uno ...

Firenze, violentata nel bagno della discoteca. Arrestato un 26enne LA NAZIONE

I militari hanno pedinato i presunti autori fino all'ingresso in un'abitazione nei pressi di piazza della Signoria (Firenze). Nell'appartamento c'erano 11 studenti di nazionalità tedesca, tutti nati t ...FIRENZE - Il primo segnale, sabato scorso, è stato clamorosamente positivo: la Fiorentina che travolge il Genoa in trasferta e dà spettacolo non era qualcosa di scontato. Tutt’altro. La scioltezza con ...