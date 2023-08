Fiorentina | senti Diamanti | 'Per Nico Gonzalez 40 milioni sono pure pochi'

Commenta per primo Sul suo profilo Twitter l'ex Napoli e Udinese Roberto Sosa ha commentato l'arrivo di Lucas Beltran in Serie A. 'L'acquisto che ha fatto laè top! Parlo di Lucas Beltran che secondo me è meglio di Julian Alvarez del City '.Commenta per primo Intervistato da La Gazzetta dello Sport , Daniel Bertoni , ex difensore argentino della, ha parlato così di Lucas Beltran , attaccante in arrivo alladal River Plate: 'È il tipo di attaccante di cui laaveva bisogno. Si muove su tutto il fronte d'attacco, quando la squadra perde palla e il primo a pressare, buon piede, sa ...Sono sempre più insistenti le voci che vogliono Dusan Vlahovic e Federico Chiesa lontano dalla Juventus . I due ex -sono stati tra gli acquisti più importanti delle ultime sessioni di mercato della Vecchia Signora e permetterebbero al club di racimolare un bel gruzzoletto da reinvestire poi nel mercato, ...

Gino Infantino, centrocampista della Fiorentina, si è raccontato così a il Tirreno: “Il mio debutto, a Marassi, è stato bellissimo tre volte: perché lo ...Il neo acquisto della Fiorentina Gino Infantino ha parlato dalle colonne de ... la cosa più importante, e poi perché ho sentito il calore della gente. Conta solo vincere, scrivere la storia, regalare ...