Fiorentina | Sabiri può già andare via

...non sono stati inseriti da Vincenzo Italiano nella lista Conference League che laha ... ma non mancano le assenze: indisponibili, Ikoné e Amrabat. All'elenco si è aggiunto Kayode, ......per primo La prima squadra italiana ad affacciarsi in Europa in questa stagione è la, ... Italiano non avrà a disposizione gli infortunati Barak, Castrovilli, Ikone, Kayode, Pierozzi eFuori Amrabat, probabilmente per ragioni di mercato, come(problema al ginocchio), Ikone (... Insomma, infermeria e mercato condizionano il primo impegno ufficiale dellafuori dai ...

Tuttosport, Sabiri può lasciare in prestito la Fiorentina. Kouame, no viola agli 8 milioni del Nantes Fiorentina.it

La rosa della Fiorentina, squadra attuale con i numeri di maglia, i nomi dei giocatori che fanno parte dell’organico della Viola 2023/2024 ...FirenzeViola.it foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom Le convocazioni per la trasferta di Vienna in tempo di mercato diventano indizi importanti anche se qualche esclusione trova la motivazione in ...