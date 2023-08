Fiorentina | Italiano | «Pessimo primo tempo | a Firenze sarà diverso»

(Di giovedì 24 agosto 2023) Le parole di Vincenzo, tecnico della, dopo la sconfitta in Conference League contro il Rapid Vienna Vincenzoha parlato in conferenza stampa dopo il ko in Conference League dellacontro il Rapid Vienna. Di seguito le sue parole. SCONFITTA – «abbiamo mosso lentamente la palla, non siamo riusciti mai ad arrivare in porta. Nel secondosiamo cresciuti con una grande reazione. Ora inizia un’altra storia. L’anno scorso non riuscivamo a fare gol come quest’anno. Ripartiamo dal secondo, ci prepariamo alla battaglia a. Le due punte è un ragionamento giusto, che faremo nella gara di ritorno. Ad Infantino ho chiesto equilibrio. Beltram e Nzola ci possono tornare utili ...

All. Italiano Arbitro: Pajac (Cro). Reti: nel pt 35' Grull (rigore). Angoli: 4-3 per la Fiorentina. Recupero: 3' e 4'. Ammoniti: Mandragora, Hofman per gioco falloso, Schick e Bonaventura per per ...VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) – La Fiorentina viene sconfitta per 1-0 dal Rapid Vienna ... la prova di larga parte della squadra titolare mandata in campo da Vincenzo Italiano in cui si salva il solo ...