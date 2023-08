Fiorentina | che botto in Conference League! Vince il Rapid Vienna

(Di giovedì 24 agosto 2023) Laha giocato quest’oggi i playoff diLeague contro ilin trasferta. Sconfitta per 1-0 all’andata. MALE – Lanon conferma la prova ottima di Genova e perde addirittura alla gara d’andata dei playoff diLeague contro il. In trasferta la viola ha subito un clamoroso 1-0, ha bisogno di due gol al ritorno per poter passare il turno ed accedere ai gironi. La rete decisiva degli austriaci è stata firmata da Marco Grull al minuto 35 su calcio di rigore provocato da Rolando Mandragora. Prova negativa per gli uomini dinzo Italiano, che giovedì prossimo sono chiamati all’impresa prima di giocare poi con l’Inter in campionato. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...

"Nico Gonzalez è un giocatore della- ha dichiarato il dirigente viola - è un giocatorefa la differenza, sta bene con noi, non è in vendita".Domenica 27 agosto allo stadio Franchi lascenderà in campo contro il Lecce per il campionato di calcio di serie A. La partita ...sull'intera rosa a disposizione ad eccezione di Krstovic......si è rotto il crociato. Per il resto, occhi puntati in attacco a Grull e al capitano Burgstaller. Formazioni ufficiali e dove vedere in tv Rapid Vienna - FiorentinaRapid Vienna -, in ...

Probabili formazioni di Rapid Vienna-Fiorentina Sky Sport

Un gioiellino da 24mila posti nel cuore di Vienna. L’Allianz Stadion è uno degli stadi più moderni d’Austria e sarà il teatro della sfida di stasera fra i padroni di casa del Rapid Vienna e Fiorentina ...Primo cambio per la Fiorentina che sostituisce proprio Brekalo con Sottil. Poco prima l'ex Torino aveva avuto una bella occasione, servito in area da Bonaventura. L'esterno viola era ...