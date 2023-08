Fiordelisi sulla rottura con Donnamaria | poi cancella tutto | “Illudi le persone”

Leggi su biccy

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ormai sono passati due mesi da quando – in lacrime su Instagram – Antonellaha annunciato la fine della sua relazione con Edoardo. L’ex gieffina ha poi dichiarato di aver fatto diper recuperare il rapporto: “Ragazzi io ho fattoil possibile. Ho anche pensato di organizzare una vacanza e a quanto pare questa idea non è stata apprezzata. Quindi adesso cosa dovrei fare? E non venitemi a dire che devo andare da lui, organizzare cose o fare vacanze. Tutte cose che ho già fatto per questo ragazzo“.si sfogacon: “Il rispetto dopo la storia è importante”. Ieri Sonia Bruganelli ha pubblicato un post su Twitter: “Il rispetto post relazione è una cosa che ti fa capire con chi stavi ...