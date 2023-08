Finocchiona toscana e prosciutto di Norcia negli Stati Uniti | via libera all' export

(Di giovedì 24 agosto 2023) Esito favorevole per l'esame svolto dalle autorità statunitensi per il riconoscimento die Umbria come territori indenni dalla Malattia Vescicolare Suina

Esito favorevole per l'esame svolto dalle autorità statunitensi per il riconoscimento die Umbria come territori indenni dalla Malattia Vescicolare Suina... 24 agosto 2023 " "Con estrema soddisfazione i Consorzi di Tutela dellaIGP, per la, e del Prosciutto di Norcia IGP, per l'Umbria, dopo un intenso impegno e lavoro coordinato ...Il piccione arrosto secondo tradizione Il piccione arrosto è un must in, soprattutto sulla ... Per il piccione è suggerita la farcitura con laper valorizzare al meglio un prodotto ...

Finocchiona toscana e prosciutto di Norcia negli Stati Uniti, “via ... LA NAZIONE

Esito favorevole per l'esame svolto dalle autorità statunitensi per il riconoscimento di Toscana e Umbria come territori indenni dalla Malattia Vescicolare Suina ...Via libera per l'export della Finocchiona toscana e del prosciutto di Norcia negli Stati Uniti.