Fino a venerdì caldo intenso | 19 città con il bollino rosso

Durerannoil caldo intenso e l'afa. Oggi le città con il bollino rosso sono 17, domani saranno 19 e da sabato, grazie ad un ciclone in arrivo dal nord Europa, le temperature inizieranno ...15 settembre, il tour in moto prevede di raggiungere i territori di Montecerignone e ... durante la quale si percorreranno le strade più affascinanti del territorio pesarese,a raggiungere ...Da25 agosto e per i successivi primi duedi settembre, nel Campetto rosso della ... scambi etnici - culturali saranno le azioni in cui si svilupperà il progetto, che dureràal ...

Prevista ondata di calore fino a venerdì 25 agosto a Bologna e in ... Comune di Castenaso