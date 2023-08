Fiamme nella villa comunale di Giugliano | distrutta casetta per bambini

Alcuni giorni prima, un altro vasto rogo ha colpito un capannonezona industriale di Padova. L'edificio, contenente merci provenienti dalla Cina , è stato rapidamente divorato dalle, ...Un'auto in sosta ha preso fuoco la notte scorsa a Vertemate con Minoprio, in via Monte Rosa. Ancora da chiarire la causa del rogo, che ha distrutto la vettura. Per spegnere lesono intervenute due squadre dei vigili del fuoco....lavorare parecchio per domare leche avevano avvolto l'autovettura ed evitare che le...rilievi e la presunta natura dolosa dell'incendio ha sollevato preoccupazioni e allarme...

Castello di Cisterna, auto in fiamme nella notte ilmattino.it

Comezzano Cizzago (Brescia), 24 agosto 2023 – Litiga con lo zio e per ripicca dà fuoco alla casa. E’ successo nella serata di mercoledì in via Rudiana. Un gesto deliberato, hanno scoperto i ...Sul luogo i vigili del fuoco di Como, Cantù e Lomazzo al lavoro per estinguere le fiamme nella struttura in legno. Non ci sono segnalazioni di feriti ...