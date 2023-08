‘Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 50° Sagra del Cecatiello’ | domani si alza il sipario

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutivenerdì 25 agosto a Paupisi, grazioso borgo in provincia di Benevento ai piedi del Taburno, siilsuldeidi– 50°delin programma fino a mercoledì 30 agosto ed organizzata dalla Pro Loco di Paupisi in sinergia con il Comune di Paupisi e con il patrocinio della Regione Campania, Comune di Fragneto Monforte, Gal Taburno, Coldiretti, CIA, Parco Regionale Taburno-Camposauro, Unpli Provinciale, ‘Club Areostatico Wind & Fire’, ‘Moto Club Legio Linteata-Benevento’, associazione ‘Trekking Camposauro’, ‘Arcieri del Sannio’, parrocchia Santa Maria del Bosco, ‘Motomaniaci’ e Rete Destinazione Sud. Evento co-finanziato ...

...giardini epaesaggi che le circondano, grazie a percorsi realizzati ad hoc per questa edizione.del Parco di Monza L'edizione autunno di Ville Aperte vedrà un'importante ...Tale dato conferma l'interesse soprattuttoregisti d'oltralpe a scegliere iltorinese come sede della propria anteprima nazionale. Il sempre più agguerrito Concorso Lungometraggi, quest'...È stato messo in scena in occasione del "Tona scene" con la direzione artistica di Arve ...Matteo Corrado ha consegnato una lettera di saluti da parte di Alessandro Dimiziani presidente...