Festa del Vino a Castelvenere | Verso la Dop Campania | i produttori incontrano l’assessore Nicola Caputo

(Di giovedì 24 agosto 2023) “la Dop” è il titolo dell’incontro che gli imbottigliatori sanniti e, in particolare, di(il comune più “vitato” d’Italia), avranno conregionale all’agricolturanell’ambito del programma della quarantunesima edizione delladel, promossa ed organizzata adalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale. All’incontro, che si svolgerà domani nel chiosco comunale all’aperto (ore 19), oltre a, interverranno Alessandro Di Santo (Sindaco di), Gerardo Canfora (Rettore Università degli Studi del Sannio), Salvatore Falato (Presidente Associazionedi ...

...tappa lo porterà da Biella allademocratica di Torino, in piazza d'Armi, infine, domenica 3 l'ultima tappa sarà da Torino a Cuneo. La prima tappa di domenica (54 km) vedrà dunque al centro...AllanazionalePD a Ravenna, organizzeremo un incontro nel quale verranno presentate le nostre proposte sui porti. Queste proposte sono il fruttolavoro fatto in questi anni e anche ...Dopo il successo dello scorso anno, domani sera - venerdì 25 agosto - l'Iren green park al Campovolo tornerà ad accogliere, nell'ambito dellaPd, il "Marabù Music Festival", evento destinato a far rivivere ai reggiani - almeno per una notte - i fasti dei favolosi anni Ottanta e di una delle principali discoteche d'Italia. Diverse ...

La Festa del Fatto Quotidiano 2023 torna a Roma alla Casa del Jazz. Scopri il programma Il Fatto Quotidiano

Sta per iniziare il nuovo anno scolastico che si preannuncia ricco di superponti. La Festa di Ognissanti del primo novembre cade in mezzo alla settimana, di mercoledì. Qualora le scuole decidessero di ...La musica popolare è protagonista a Forlimpopoli con il festival dedicato che vede sul palco anche Stefano Bellotti, in arte Cisco, in "Baci e Abbracci Tour" ...