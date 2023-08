Fedez-Ferragni | aria di crisi Gli indizi social non sfuggono

Leggi su iltempo

(Di giovedì 24 agosto 2023) Eccoci a un nuovo episodio della “dei Ferragnez”. Sarà questa la volta buona? La causa scatenante del rumor, questa volta, è stato il comportamento dicon i suoi accountpersonali. Il rapper difatti non si è fatto vivo su Instagram per diversi giorni, e sappiamo bene come andó a finire l'ultima volta che ebbe un comportamento del genere. Sappiamo altrettanto bene che, come i Ferragnez in generale, è molto attivo su Instagram, dove pubblica di consueto i momenti della sua vita più quotidiani, con i figli e con Chiara. Ogni volta che questo non accade, e che il cantante si allontana dai, sta succedendo solitamente un qualcosa di diverso nella sua vita. Basti ricordare quando si allontanò per diversi giorni da Instagram nel periodo post Sanremo, lo scorso inverno: anche in ...