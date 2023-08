Fabio Capello a Courmayeur per parlare di sport e valori

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 agosto 2023) L’ex allenatore e attuale opinionista tv per Sky, sarà l’ospite principale della tavola rotonda “Loe i suoi: Innovazione, Inclusione e Sostenibilità”, in programma domenica 27 agosto, al Jardin de l’Ange dialle ore 18. L’evento rientra nell’ambito della rassegna “Protagonisti a”. Coninterverranno anche Paolo Carito, direttore generale Campionati Europei di atletica leggera Roma 2024, Ludovica Mantovani, Presidente Fondazione Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani e Luca Martines, Managing Director Corporate, Parma Calcio 1913 (moderatore dell’incontro sarà Pier Carlo Barberis, Founder Stati Generali Mondo Lavoro dello): “Durante il confronto, verranno messi in luce ...