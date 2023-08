F1 | Verstappen | ' correre in casa è speciale | voglio continuare a vincere'

(Di giovedì 24 agosto 2023) Zandvoort, 24 ago. -(Adnkronos) - Pronto a ripartire, per. Maxha parlato nella conferenza stampa del suo GP di, in Olanda, dove la Red Bull e il campione del mondo puntano ad allungare la striscia di vittorie consecutive: "La mia estate? Mi sono rilassato e ho passato il tempo con la mia famiglia -le parole del bicampione del mondo in carica-. Ho dormito parecchio, staccato abbastanza dal resto.qui, in, per me rappresenta un grande appuntamento. Di sicuro molto divertente. Vogliamo cercare dia fare quanto realizzato nella prima parte della stagione, ma non si può dare nulla per certo. Record imbattibilità? In realtà guardiamo soprattutto a mettere la macchina migliore in pista, per ...

