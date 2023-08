F1 | mercato piloti | la Haas rinnova con Magnussen e Hulkenberg

(Di giovedì 24 agosto 2023) Zandvoort, 24 ago. -(Adnkronos) - Lanon cambia: la coppia diper il Mondiale 2024 sarà ancora formata dal danese Kevine dal tedesco Nico. Si tratta della prima ufficialità nelin vista della prossima stagione e arriva alla vigilia del Gp d'Olanda, gara che sancisce la ripresa del campionato dopo la sosta estiva. Il team statunitense motorizzato Ferrari conferma dunque la fiducia a, rientrato da titolare in questo campionato e attualmente al 14esimo posto, e a, attualmente 18esimo in classifica. "Felice del prolungamento del mio contratto - le prime parole del danese - ringrazio Genee Guenther Steiner per l'opportunità". Ovvia soddisfazione anche per il pilota ...

" Kevin e Nico hanno entrambi la testa sulle spalle, sono maturi e capiscono quello che chiediamo loro . In cambio, sta adesso a noi, come squadra, guardare al 2024 e assicurarci di avere una ...

