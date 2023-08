F1 | l’Aston Martin presenterà una serie di aggiornamenti al GP d’Olanda

(Di giovedì 24 agosto 2023) Dopo aver chiuso la prima parte di stagione in modo calante, l‘Astontenterà subito la riscossa sul tracciato di Zandvoort, circuito che sarà teatro questo fine settimana del GP, tredicesima tappa del Mondiale 2023 di F1. La scuderia britannica infatti in terra olandeseun pacchetto d’, utili per tornare ai ritmi di inizio annata sportiva, riducendo così le distanze con la Mercedes, al momento seconda alle spalle dell’imprendibile Red Bull nella classifica costruttori e cercando di mantenere a debita distanza i due team rivali, la Ferrari e la McLaren. Per farlo la squadra di Silverstone si affiderà a dei significativi interventi di tipo aerodinamico, i quali saranno testati a partire dalle prove libere del venerdì, con la speranza di poter invertire la tendenza verificatasi ...

gli ultimi appuntamenti che hanno preceduto le vacanze sono stati decisamente più complicati per Aston Martin. Le AMR23 di Alonso e Lance Stroll hanno infatti raccolto solo 21 punti tra