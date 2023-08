F1 in tv | GP Olanda 2023 | programma Sky e TV8 | orari | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 agosto 2023) Siamo pronti per il via ufficiale della seconda parte del Mondiale di Formula Uno. Dopo la pausa agostana, infatti, torna in azione il Circus e lo farà con il weekend del Gran Premio d’, tredicesimo appuntamento del massimo campionato del motorsport. Si gareggerà sul tracciato di Zandvoort e, come nelle due edizioni precedenti, sarà una festa popolare per il padrone di casa numero 1, ovvero Max Verstappen. Il pilota olandese, reduce da ben 8 vittorie consecutive, andrà a caccia della vittoria numero 9, per pareggiare il record di Sebastian Vettel nel 2013. Tutto sembra portare verso l’ennesimo monologo del portacolori della Red Bull, con tutti gli altri rivali alle sue spalle a sgomitare per un posto al sole. Ferrari, Mercedes, McLaren e Aston Martin (senza dimenticare Sergio Perez) cercheranno di opporsi allo strapotere di Super Max anche ...