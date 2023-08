F1 | Gp Olanda Sainz ' Lavoriamo per il 2024 | ci è mancata costanza'

(Di giovedì 24 agosto 2023) "In queste vacanze mi sono rilassato, ma mai fermato del tutto" ZANDVOORT () - "Durante questa prima parte di stagione èlagiusta nelle prestazioni, per questo cercheremo di ...

In vista del Gp d'Carlosparla di come migliorare la Ferrari da qui in poi. "Quest'anno è mancata costanza, come dimostra la differenza tra l'Ungheria e Spa, un'imprevedibilità sulla ...... valido per il Gran Premio d'. "In queste vacanze mi sono rilassato molto, ma mai fermato del tutto - ha detto- . Sono comunque rimasto concentrato su questa seconda parte di stagione in ...Nella prima sessione di prove libere di domani, Carlosstarà a guardare le prove dal box. Al ... Come seguire il GP d'. Tutta l'azione del fine settimana a Zandvoort sarà trasmessa in ...

F1 | GP Olanda – Sainz salta le Prove Libere 1: sulla Ferrari ci sarà ... F1inGenerale

'In queste vacanze mi sono rilassato, ma mai fermato del tutto' ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) - 'Durante questa prima parte di stagione è mancata ..."Lo spirito è quello di capire sempre meglio la macchina, il regolamento e cosa ci manca rispetto alla Red Bull. Un lavoro per dare una svolta alla stagione e metterci nelle migliori condizioni per il ...