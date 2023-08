F1 GP Olanda 2023 | Perez | “Questa pausa ci voleva | ma è bello tornare a gareggiare”

(Di giovedì 24 agosto 2023) Sergio, pilota della Red Bull, ha rilasciato un’intervista a F1 TV in vista del weekend di Zandvoort, sede del GP d’: “Ciproprio. Ho trascorso del tempo con amici e famiglia e mi sono rilassato. Sono stato tanto al sole, perciò queste condizioni meteo mi danno un po’ fastidio, ma èa correre“. Checo ha poi aggiunto: “Rispetto a inizio anno la monoposto è cambiata ed ho dovuto fare i conti con alcune cose, adattando il mio stile di guida. Il mio obiettivo èa vincere delle gare, come ho fatto all’inizio della stagione. Terminare al meglio il Mondiale sarebbe importante in vista del 2024, ma ho bisogno di continuità“. SportFace.

Roma, 24 ago. (askanews) - Guardare al futuro. Si scrive Gp d'OLanda, appuntamento dopo la pausa estiva del Mondiale di Formula1, ma si legge ...Gli ozi estivi della Formula Uno sono prossimi a terminare. Domani le power unit saranno riaccese in quel di Zandvoort, dove nel weekend del 25-27 agosto andrà in scena il Gran Premio d’Olanda, tredic ...