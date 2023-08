F1 | GP Olanda 2023 | orari prove libere | programma | tv | streaming 25 agosto

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 agosto 2023) Dopo la pausa estiva torna lo spettacolo della Formula 1: da Spa si vola in, a Zandvoort, per la tredicesima tappa del Mondiale. Si riparte dal circuito di casa di Max Verstappen: ci si aspetta una muraglia orange impressionante a sostenere il bi-campione del mondo che ha dominato gli ultimi appuntamenti e si sta dirigendo velocemente verso il terzo titolo mondiale. Un circuito dal quale deve ripartire la Ferrari dopo le ultime tre uscite poco soddisfacenti a Silverstone, Budapest e Spa. Il team principal Frederic Vasseur ha annunciato che l’anno prossimo ci saranno grandi novità in tutti i reparti per dare una scossa all’ambiente: una reazione deve arrivare in pista, poiché la Rossa non è più la seconda forza del Mondiale. Vedremo se confermerà gli ultimi grandi risultati la McLaren, ma occhio anche alla Mercedes che può far bene. Il ...