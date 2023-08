F1 GP Olanda 2023 | Hamilton | “Voglio inseguire Perez e sfruttare errori di Verstappen”

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 agosto 2023) “Abbiamo ben chiaro che non faremo sfaceli in queste ultime dieci gare, ma occorrerà massimizzare i punti ogni weekend, l’obiettivo è quello di mantenere il secondo posto nel campionato costruttori e. Sento di essere pronto per riuscirci”. Così il pilota della Mercedes, Lewis, nel giovedì dedicato alle conferenza stampa prima del weekend di gara del Gp di: “Sto cercando di prepararmi per quando la macchina sarà pronta a sfidareper batterlo. Per il momento, l’unico modo per riuscirci è quello di approfittare di eventuali: di solito non ne commettono, se li commetteranno io sarò lì”. SportFace.