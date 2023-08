F1 | Fernando Alonso spera nella risalita | “Con i nuovi aggiornamenti vogliamo tornare sul podio”

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 agosto 2023)ha avuto difficoltà in questa seconda parte della stagione. Il pilota della Aston Martin, dopo un inizio di 2023 scintillante con sei podi, è rimasto con la bocca asciutta negli ultimi appuntamenti, ma è pronto aalla carica nel Gran Premio d’Olanda a Zandvoort dopo la pausa di agosto. Esattamente 20 anni fa arrivava la prima vittoria in Formula 1 a Budapest e l’iberico è ancora a battagliareclasse regina. Queste le sue parole in conferenza stampa prima di questo weekend “La mia pausa estiva? Sono rimasto dalle mie parti, tra Ibiza e Maiorca, dopodiché ho trascorso del tempo in famiglia e ho pensato a prepararmi al meglio in vista della seconda parte di stagione. Tutti abbiamo bisogno di un po’ di tempo per staccare, soprattutto dopo le quattro gare di Luglio, e adesso ci aspetta un bel ...