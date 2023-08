F1 | Carlos Sainz | “Lavoriamo per rendere la Ferrari più efficiente in gara”

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ricaricate le pile, si ricomincia. Il Circus della F1 torna in scena dopo la pausa estiva. Si girerà a Zandvoort (Paesi Bassi) e per Max Verstappen sarà l’occasione per rafforzare la leadership del Mondiale 2023 e magari ottenere la nona vittoria di fila quest’anno, eguagliando il primato del tedesco Sebastian Vettel. Ne ha facoltà Max, motivato anche dal competere davanti al pubblico di casa. La? L’obiettivo è trovare costanza di rendimento. Una macchina difficile da mettere a punto la SF-23 e imprevedibile nei suoi comportamenti. Sovente, infatti, la Rossa ha reso dove si pensava avrebbe dato maggiori problemi e “sottoperformato” dove le aspettative erano molte. Un’idea espressa chiaramente danel corso della conferenza stampa. “La pausa è stata bella. Sono stato con famiglia e amici, ma siamo sempre nel mezzo ...

Nella prima sessione di prove libere di domani,starà a guardare le prove dal box. Al suo posto, infatti, girerà il rookie Robert Shwartzman, pilota russo con cittadinanza israeliana. ...dia causa del contatto al via con Oscar Piastri ha impedito alla Ferrari di raccogliere un bottino di punti più pingue, ma anche schierando due W14 con assetti diversi (scarico per ...Le Ferrari di Charles Leclerc esi preparano a una nuova gara difficile. Leclerc, in particolare, proverà a bissare il podio ottenuto in Belgio (il terzo stagionale) con l'obiettivo di ...

Attività che cominciano già dal mattino presto e a cui evidentemente il 25enne di Monte Carlo ha fatto fatica a riabituarsi: presentatosi nell'hospitality della Ferrari insieme al compagno di squadra ...Shwartzman scenderà in pista nelle FP1 del GP d'Olanda: il terzo pilota della Ferrari sostituirà Carlos Sainz nelle libere di Zandvoort.