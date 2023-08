(Di giovedì 24 agosto 2023) E'chedi assumere ildel Gruppodopo la morte del suo suo fondatore, Yevgeny Prigozhin, in un incidente aereo ieri in Russia: lo ha detto alla Cnn l'ex ...

... Yevgeny Prigozhin, in un incidente aereo ieri in Russia: lo ha detto alla Cnn l'ex segretario alla Difesa degli Stati Uniti ed ex direttore della, Leon Panetta. "Penso che saranno molto ...L'aereo privato decollato da Mosca sul quale viaggiava l'exdella Wagner, un Embraer E35 ... Sulla stessa falsa riga anche il direttore dellaBill Burns e il segretario di Stato Antony Blinken ,...Precipita il jet di Prigozhin, il mistero sulla sorte, poi i russi annunciano: "È morto, identificato il corpo" 09:30 L'exalla Cnn: "Anche i membri del Gruppo dovrebbero temere per vita" È ...

Ex capo Cia, probabile che Mosca cerchi il controllo di Wagner Agenzia ANSA

Ancora nessun commento da parte del presidente russo Vladimir Putin sulla morte de capo della Wagner Yevgeny Prigozhin.Cosa sappiamo finora sull’incidente aereo verificatosi ieri in Russia, dove un Embraer E35 Legacy 600 con a bordo il leader del gruppo Wagner ...