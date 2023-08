Ex boss di MTV svela la verità sull’esibizione di Madonna | Britney e Christina | “Sostituta | richieste del team”

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il 28 agosto saranno esattamente 20 anni dalla performance più iconica della storia della pop music. Agli MTV Video Music Awards del 2003Aguilera hanno messo in scena un’esibizione di cui si parla ancora oggi (qui il video delle prove). L’ex presidente di MTV, Van Toffler, in un’intervista rilasciata a Rolling Stone ha rivelato dei retroscena su quegli storici 5 minuti. L’uomo ha confermato che all’inizio la regina del pop aveva pensato di salire sul palco cone JLo e che solo dopo il due di picche della Lopez ha pensato a chiamare l’Aguilera. Inoltre la rete musicale pare abbia ricevuto centinaia di lettere e mail piene d’odio da omofobi indignati per il bacio saffico., cristina aguilera andspears ~ like a virgin & hollywood ...

Ex boss di MTV svela la verità sullo show di Madonna, Britney e Christina Biccy

You probably only remember the Madonna/Britney part because the network cut to Justin Timberlake's shocked reaction.