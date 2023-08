Europei di Volley Femminile | l’Italia vince con la Croazia | adesso gli ottavi di finale

(Di giovedì 24 agosto 2023) Torino – Una cinquina di grande classe e determinazione aglididi Coach Mazzanti prosegue la striscia positiva e si prende la vittoria anche con la. Ieri sera è stata grande la festa a Torino, di fronte al tutto esaurito sugli spalti. Le Azzurre hanno conquistato il match valido per la Pool B ancora con lo stesso risultato di 3-0 (25-23, 25-19, 25-17).la Nazionale Italiana di prepara per glidi, grazie al primo posto nel Raggruppamento. In campo ci sarà la Spagna. Il racconto della gara, le interviste e il tabellino (feder.it) Cronaca – In occasione dell’ultimo impegno della fase a gironi, coach Mazzanti rivoluziona la sua Italia rispetto alle precedenti uscite ...

...anche l'opposto della Consar Ravenna Alessandro Bovolenta tra i 14 convocati da Coach De Giorgi per la nazionale italiana diche si appresta, a partire dal 28 agosto, a disputare gli. ...La schiacciasassi azzurra dell'Italvolley femminile chiude la parentesi torinese con il quinto successo per 3 - 0 in altrettanti incontri disputati in questie si prepara alla prima sfida a ...Non solo l'Italvolley di Mazzanti: anche la nazionale maschile difende il titolo all'Europeo che sta per iniziare. Manca ormai pochissimo al primo match di Giannelli e compagni che scendono in campo ...

Sciolto il dubbio sul ruolo di opposto, sarà Alessandro Bovolenta ad affiancare Yuri Romanò. Esordio lunedì 28 con il Belgio ...