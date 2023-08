Estate a Cascia tra musica e stelle | gli appuntamenti del weekend

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 24 agosto 2023) Concerti, teatro per bambini e tour astronomico in programma tra il 25 e il 27 agosto. Lunedì 28, poi, festa di Sant’Agostino a Roccaporena Dopo il successo del Gran Galà equestre, che ha registrato un successo di pubblico eccezionale, con 900 biglietti andati a ruba in poche ore per assistere alle spettacolari esibizioni di cavalieri e amazzoni di fama nazionale e internazionale,si prepara a vivere un fine settimana all’insegna dellae non solo. Così i cittadini e i tanti turisti e oriundi che in questi giorni si trovano nella città di Santa Rita potranno trascorrere piacevoli ore grazie agli eventi in programma per il cartellone ‘’. Venerdì 25 alle 21 c’è l’intrattenimentole di Fabio & Francesco, con la loro live music; sabato 26 Dj terre, sempre alle ...