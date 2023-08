Esclusa da un concorso nella Finanza perché ex paziente oncologica | «Trattata come una pregiudicata»

(Di giovedì 24 agosto 2023) Oltre 26mila firme per chiedere di rivedere le disposizioni che regolano la materia dell’oblio oncologico. In particolare, l’attesa di 10 anni per riprendere in mano la propria vita. È il risultato della petizione lanciata su Change.org da Lucia Palermo,dalper diventare psicologaGuardia dipoiché ex. «La legge è piuttosto generica», dice al Corriere del Mezzogiorno Palermo, guarita due anni fa da un tumore al seno, «prevede – continua – tutta una serie di limitazioni: che siano passati 10 anni dalla fine della malattia e i concorsi pubblici hanno un limite di età: io, quindi, in ogni caso non avrei più potuto parteciparvi». Secondo Palermo, quelle norme accostano l’exoncologico a un pregiudicato: «questo ...

È il risultato della petizione lanciata su Change.org da Lucia Palermo,dalper diventare psicologa nella Guardia di Finanza poiché ex paziente oncologica. "La legge è piuttosto ...Ha superato le 26mila firme la petizione lanciata su Change.org da Lucia Palermo, di Caserta, per chiedere di rivedere le norme che hanno fatto sì che fosseda unpubblico poiché ha avuto un tumore. "In un certo qual senso, le norme equiparano chi ha avuto un tumore a un pregiudicato e questo non è giusto. Dopo aver superato il cancro al ...Dopo aver superato il cancro al seno nel 2021 - racconta la donna - sono stata dichiarata non idonea in unpubblico per psicologo nella guardia di finanza perché ero una ex paziente ...

Esclusa da un concorso nella Finanza perché ex paziente ... Open

Ha superato le 26mila firme la petizione lanciata su Change.org da Lucia Palermo, di Caserta, per chiedere di rivedere le norme che hanno fatto sì che fosse ...Vi invitiamo a consultare la sezione che raccoglie tutti i concorsi pubblici per diplomati e quella dedicata ai concorsi per amministrativi (contabili, istruttori, funzionari…). Inoltre potete ...