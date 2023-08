“Enzo Jannacci | Vengo anchio” | il trailer del nuovo film di Giorgio Verdelli che verrà presentato in anteprima a Venezia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023)torna acon un, appassionatodedicato a quello che Paolo Conte ha definito come il più grande cantautore italiano: “anch’io” cheinnella sezione Fuori Concorso della 80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di. “anch’io” – prodotto da Sudovest Produzioni e Indigo, in associazione con Gianfranco Romano, con la partecipazione di Ala Bianca Group e Jando Music – sarà poi in uscita nelle sale con Medusanei giorni 11, il 12 e il 13 settembre. “...