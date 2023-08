Emy Buono chiude OnlyFans e torna in convento | “Non voglio diventare una santa ma…”

(Di giovedì 24 agosto 2023) “La piattaforma non è sicura, non mi ha tutelato perché i contenuti che ho pubblicato a pagamento sono diventati virali e sono finiti su tutti i cellulari”. Spiega così Emy, modella napoletana di 25 anni, il perché ha deciso di cancellare il suo profilo da. La scelta della creator arriva dopo un periodo di grande depressione e pensieri suicidi, che l’hanno portata a decidere di ritirarsi inper poter riflettere: “Avevo lo stesso pensiero e la stessa idea di Maria Sofia Federico. Oggi posso dire che non guardavo in faccia la realtà. Sono caduta in depressione, sono stata chiusa per due mesi in casa, ho preso anti-depressivi e ho pensato anche al suicidio”. Vi raccomandiamo... Sara ...

'Ho guadagnato 200 mila euro in 11 mesi su una piattaforma per adulti. Ora sono pentita e sto pensando di farmi suora', tuona così- ex content creator che ha partecipato alla Pupa e il secchione. 'Mi sono pentita di fare contenuti su una piattaforma per adulti, ho sbagliato. Mi sono sentita sporca', dice in ..., influencer e modella, protagonista durante i festeggiamenti dello scudetto del Napoli di un'esultanza in lingerie , con conseguenze spiacevoli, ha deciso di abbandonare OnlyFans.

