Emessi quattro Daspo per due partite di calcio

(Di giovedì 24 agosto 2023)dalla Questura di Napoli da tre in occasione di Juve Stabia contro Avellino e uno in occasione di Napoli contro Interdalla Questura di Napoliprovvedimenti, dei quali tre della durata da tre a cinque anni e uno per la durata di un anno. Lein occosione delle quali si sono verificati i fatti sono Juve Stabia contro Avellino e Napoli contro Inter. Juve Stabia-Avellino 2 aprile 2023 In occasione dell’incontro diJuve Stabia-Avellino presso lo stadio Romeo Menti il 2 aprile, il Questore di Napoli ha adottato tre provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive nei confronti di altrettanti tifosi stabiesi di età compresa tra i 28 e 59 anni. Le forze dell’ordine li hanno ...

I bandidall'università di Verona , che valgono 2 milioni di euro per il Triveneto e 1.175. In particolare, i bandi riguardanomacro - aree principali: modelli di business per un agri -......per altrettanti casi di violenza famigliare Posted on 23 Maggio 2022 23 Maggio 2022 Author Redazione Il Questore di Savona ha emessoprovvedimenti di ammonimento: tre sono statiper ...Daspo che continuano ancora oggi, a quasimesi di distanza. Altri 38 sono statidal questore di Udine Alfredo D'Agostino: 16 nei confronti di appartenenti alla tifoseria locale, ...

Napoli e Juve Stabia, emessi quattro Daspo: tra i destinatari anche ... anteprima24.it

I quattro componenti della banda che ha consumato una rapina ... a loro carico raccolti gravi indizi che hanno convinto il gip del tribunale di Siracusa ad emettere ordinanza di custodia cautelare in ...I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Siracusa, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Siracusa, su ...