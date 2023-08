Ema Stokholma | “mia madre era malata Ma l’indifferenza che trovavamo fuori è stata colpa di tutti”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 24 agosto 2023) Emasi racconta: “miaera. Machedi” In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, la conduttrice radiofonica Emaha raccontato della sua difficile infanzia, di come ha reagito quando è tornata nella sua città d’origine e di come sia stato difficile crescere nele solitudine. Emaracconta dell’episodio in cui lale chiese di buttarsi dal ponte: «Avevo circa 8-9 anni. Non l’ascoltai solo perché in quel momento passò un conoscente che, ignaro, si mise a parlare con lei e la distrasse. Le violenze erano parte del nostro quotidiano». L’episodio ...