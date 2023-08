Ema Stokholma | “Ho rivisto quel ponte da cui mia madre mi incitò a buttarmi e la casa delle violenze… ma stavolta non da sola”

(Di giovedì 24 agosto 2023) Solo pochi giorni fa raccontava sui social il ritorno nella città natale francese,la in cui per anni ha subito le violenze della. Un ritorno che l’ha profondamente scossa e di cui ora parla anche in un’intervista al Corriere della Sera: “Non ce l’avrei fatta a tornare lì da. Il senso di famiglia che mi dà Angelo (Madonia, il compagno, ndr) mi ha aiutato a trovare il coraggio. Lui è una persona molto sensibile. Prima di questo ritorno a, avevo un blocco”. La dj è tornata pure sulda cui lala incitava a buttarsi: “Avevo circa 8-9 anni. Non l’ascoltai solo perché inmomento passò un conoscente che, ignaro, si mise a parlare con lei e la distrasse. Le violenze erano parte del nostro quotidiano”. In questa breve visita a ...

ha già parlato a più riprese della sua infanzia difficile , anche e soprattutto nel suo libro "Per il mio bene" pubblicato nel 2020, ma ora che a 39 anni è riuscita a trovare il ...Un post doloroso, per un ritorno nei luoghi da cui è scappata ormai 30 anni fa. Una fuga non tanto dal paesino francese dove è cresciuta, ma da una madre violenta.Stockholma, speaker radiofonica e personaggio tv molto amato, ha scritto su Instagram le sue emozioni, i suoi ricordi. In parte sbiaditi, in parte chiarissimi. "Ho corso. In 20 minuti avevamo già ...Prima di un anno professionale intenso che l'aspetta (il ritorno di Happy family, Back2Back con Gino Castaldo )è tornata nel paesino francese da cui è venuta via quasi trent'anni fa e ...

Ema Stokholma e il ritorno a casa: “Ho sputato dal ponte dal quale mia madre mi disse di buttarmi” la Repubblica

La speaker radiofonica ha ripercorso il rapporto con la madre violenta in Francia (“Mi spinse a gettarmi da un ponte”) e ha parlato del compagno Angelo Madonia ...La conduttrice ha fatto visita a Romans sur Isere e ha affidato a Instagram il racconto di un viaggio nei luoghi della sua complicata infanzia ...