Elicotteri e motovedette | l’occhio della Finanza vigila sulle coste del Lazio

(Di giovedì 24 agosto 2023) Civitavecchia – Il mese di agosto rappresenta il periodo di maggior impegno per i militari del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia. Il traffico diportistico, già sostenuto nello scorso mese di luglio, ha raggiunto il picco nella settimana a cavallo di ferragosto, allorchè centinaia di imbarcazioni da diporto si sono riversateprincipali località turistiche del litorale laziale, in primis l’isola di Ponza e l’arcipelago pontino. La situazione di notevole incremento del flusso di imbarcazioni era già stata prevista dal Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia che, in virtù del D.Lgs. 177/2016, che ha conferito al Servizio AeronavaleGuardia diil ruolo di unica forza di Polizia del Mare, ha predisposto un rafforzamentopresenza in mare con i propri mezzi navali ed aerei. La “task ...